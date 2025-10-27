Esordio amaro per Capuano Giugliano perde col Monopoli
Esordio amaro per Ezio “Eziolino” Capuano sulla panchina del Giugliano, sconfitto 3-1 dal Monopoli in una gara mai davvero in discussione. Al “Veneziani” i padroni di casa impongono fin da subito ritmo e personalità, replicando il 3-5-2 scelto anche dai gialloblù ma con un atteggiamento decisamente più brillante. Esordio amaro per Capuano, Giugliano perde col . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
Lissone Volley Team. AC/DC · You Shook Me All Night Long. ? AWAY GAME – IN CERCA DI RISCATTO Dopo l’esordio amaro in casa, le ragazze del Lissone Volley Team sono pronte a reagire. La strada è lunga e si riparte subito, con coraggio e grinta - facebook.com Vai su Facebook
Esordio amaro per i @Lakers, senza LeBron James, battuti 119-109 dai Golden State @warriors nonostante i 43 punti di Luka Doncic (con 12 rimbalzi e 9 assist). Per Golden State, Butler 31 punti con 16/16 ai liberi e Curry 25 punti #LakeShow #DubNation # - X Vai su X
Monopoli-Giugliano: 3-1, esordio amaro per Eziolino Capuano sulla panchina dei tigrotti - I pugliesi, schierati con un modulo speculare al Giugliano ... Si legge su msn.com
Serie C, cambio in panchina! E’ ufficiale: il Giugliano saluta Cudini e si affida a Eziolino Capuano. La nota - Serie C, svolta in panchina al Giugliano: Cudini esonerato, Capuano verso la guida tecnica. Lo riporta calcionews24.com
Latina-Giugliano 0-1, tre punti d’oro per i Tigrotti: Baldé scaccia via la crisi sotto gli occhi di Capuano - Nonostante una settimana difficile con l’esonero di Mirko Cudini, il Giugliano ottiene una vittoria pesantissima in casa del Latina sotto lo sguardo di Eziolino Capuano, riuscendo a imporsi con il ris ... Scrive ilmeridianonews.it