Esonero Tudor Varriale duro | Capro espiatorio di una situazione disastrosa in casa Juve

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor, Enrico Varriale si è voluto esprimere così sull’esonero. La situazione L’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus è diventato ufficiale, ma non ha spento le polemiche intorno alla crisi bianconera. La squadra torinese, reduce da otto partite consecutive senza vittorie, di cui tre sconfitte di fila, ha deciso di sollevare il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero tudor varriale duro capro espiatorio di una situazione disastrosa in casa juve

© Calcionews24.com - Esonero Tudor, Varriale duro: «Capro espiatorio di una situazione disastrosa in casa Juve»

News recenti che potrebbero piacerti

Juve, esonero Tudor?: “Spalletti non è solo. C’è un altro nome” - 0 che ha confermato come i bianconeri continuino ad essere imbattuti nel corso della stagione, anche se ormai è necessario tornare alla vittoria ... Secondo calciomercato.it

Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore Sull’onda della clamorosa rimonta vincente sull’Inter – ... Da diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Varriale Duro