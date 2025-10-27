Esonero Tudor ora è UFFICIALE | c’è l’annuncio della Juve

Inter News 24 Esonero Tudor, il comunicato ufficiale della Juve sull’addio alla panchina bianconera da parte dell’allenatore croato. I dettagli. La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor dopo un avvio di stagione deludente. Una decisione che riaccende le tensioni interne a Torino e che l’ Inter osserva con attenzione, mentre i bianconeri valutano nuove soluzioni per ripartire. Di seguito il comunicato. COMUNICATO UFFICIALE JUVE – Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. 🔗 Leggi su Internews24.com

