Esonero Tudor l’opinione di Pistocchi non lascia dubbi! Ecco cosa ha detto sui social quel giornalista

Pistocchi commenta l’esonero Tudor della Juventus: colpa solo dell’allenatore o responsabilità più ampie? Un copione che si ripete, con la stessa figura sempre sotto i riflettori. L’esonero Tudor dalla panchina della Juventus ha scatenato un dibattito acceso tra tifosi e opinionisti, e tra le voci più critiche si distingue quella del giornalista Maurizio Pistocchi. Con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Tudor, l’opinione di Pistocchi non lascia dubbi! Ecco cosa ha detto sui social quel giornalista

