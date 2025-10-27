Esonero Tudor La Stampa | pazienza terminata Udinese ultima spiaggia Il club gli imputa queste colpe e Comolli guarda anche a soluzioni estere

. La notte amara dell’Olimpico ha segnato un punto di non ritorno per la Juventus. L’assoluzione, e quindi la permanenza in panchina, o la condanna all’esonero per Igor Tudor dipenderanno dalle profonde riflessioni che la dirigenza ha avviato una volta per tutte, senza più esitazioni. La pazienza sembra terminata. A meno di clamorosi e repentini colpi di scena, l’imminenza della sfida casalinga di mercoledì contro l’Udinese dovrebbe garantire al tecnico croato un’ultima, disperata prova d’appello davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor (La Stampa): pazienza terminata, Udinese ultima spiaggia. Il club gli imputa queste colpe e Comolli guarda anche a soluzioni estere

