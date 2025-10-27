Esonero Tudor la rivolta degli ultras | Il pesce puzza dalla testa La FOTO dello striscione davanti all’Allianz Stadium che attacca la dirigenza bianconera

Esonero Tudor, la rivolta degli ultras dopo la scelta della Juve: la FOTO con il messaggio per l’allenatore. L’esonero di Igor Tudor non placa la rabbia dei tifosi, anzi, la indirizza verso un nuovo, chiaro bersaglio: la dirigenza. La Juventus è in piena bufera. Dopo la sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva, la società ha sollevato dall’incarico il tecnico croato, ma la reazione della Curva non si è fatta attendere. Nella notte, davanti all’Allianz Stadium, è comparso uno striscione inequivocabile, che difende l’allenatore e attacca frontalmente i vertici del club. Il messaggio è durissimo e non lascia spazio a interpretazioni: «Tudor uno di noi – il pesce puzza dalla testa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor, la rivolta degli ultras: «Il pesce puzza dalla testa». La FOTO dello striscione davanti all’Allianz Stadium che attacca la dirigenza bianconera

