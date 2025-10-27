Esonero Tudor la Juventus non proseguirà con il tecnico croato I dettagli e chi lo rimpiazzerà

Inter News 24 Esonero Tudor: è ufficiale, la Juventus ha deciso di sollevare dall’incarico il suo mister. Il motivo ed il possibile sostituto. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. Il tecnico bianconero, subentrato nella scorsa stagione, paga il recente periodo in cui i risultati sono stati deludenti, e il gioco della squadra non ha convinto. La comunicazione ufficiale dell’esonero dovrebbe arrivare a breve, con la decisione presa dalla dirigenza per risollevare le sorti della squadra in vista dei prossimi impegni. La fine di un ciclo per Tudor. Igor Tudor, allenatore di origine croata, non è riuscito a riportare la Juventus ai livelli attesi, nonostante il suo impegno nel far crescere la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

