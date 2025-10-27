Esonero Tudor | la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico Le ultimissime

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sulla panchina bianconera. L’avventura di  Igor Tudor  sulla panchina della Juventus è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da  Sky Sport, la decisione è stata presa: il tecnico croato  non sarà più l’allenatore della Juventus. Si attende ormai soltanto il comunicato ufficiale da parte del club per formalizzare un esonero che era nell’aria da giorni, ma che ha subìto una violenta accelerazione dopo la disastrosa prestazione dell’Olimpico. La sconfitta contro la Lazio, la  terza consecutiva  in campionato e la quarta partita di fila senza segnare, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esonero tudor la juventus ha deciso il tecnico bianconero sar224 sollevato dal suo incarico le ultimissime

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor: la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico. Le ultimissime

Argomenti simili trattati di recente

esonero tudor juventus haJuventus, Tudor verso l'esonero: la società ha deciso, a breve l'ufficialità - La società ha preso la decisione dopo la sconfitta contro la Lazio di cambiare il tecnico in vista delle prossime sfide ... tuttojuve.com scrive

esonero tudor juventus haTudor a rischio esonero nella Juventus, ma solo in un caso: quando può arrivare la decisione - Il futuro di Tudor alla Juventus è sempre più in bilico: l'allenatore bianconero respinge con forza l’idea di essere il solo colpevole della crisi ... Scrive fanpage.it

esonero tudor juventus haLa Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese - La Juventus ha preso una decisione, l'allenatore Igor Tudor sarà esonerato e non guiderà più il club ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Juventus Ha