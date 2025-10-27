Esonero Tudor | la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico Le ultimissime

sulla panchina bianconera. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione è stata presa: il tecnico croato non sarà più l’allenatore della Juventus. Si attende ormai soltanto il comunicato ufficiale da parte del club per formalizzare un esonero che era nell’aria da giorni, ma che ha subìto una violenta accelerazione dopo la disastrosa prestazione dell’Olimpico. La sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva in campionato e la quarta partita di fila senza segnare, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor: la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico. Le ultimissime

