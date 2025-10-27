Esonero Tudor la Curva della Juve si ribella | Tudor uno di noi Lo striscione contro la società

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor, i tifosi difendono l’ex allenatore e puntano il dito contro la dirigenza: «Il pesce puzza dalla testa» L’Esonero Tudor ha scatenato una vera e propria spaccatura tra tifoseria e società. Questa mattina è arrivata l’ufficialità della decisione del club di separarsi da Igor Tudor, ma la reazione dei tifosi non si è fatta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero tudor la curva della juve si ribella tudor uno di noi lo striscione contro la societ224

© Calcionews24.com - Esonero Tudor, la Curva della Juve si ribella: «Tudor uno di noi». Lo striscione contro la società

Argomenti simili trattati di recente

esonero tudor curva juveEsonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. Riporta msn.com

Esonero Tudor, la rivolta degli ultras dopo la scelta della Juve: la FOTO con il messaggio per l’allenatore - La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Juve, la Curva si schiera: “Tudor uno di noi”, ma il vero ... Si legge su juventusnews24.com

esonero tudor curva juveTudor, Juve ha deciso per l'esonero: attesa l'ufficialità - Oggi, lunedì 27 ottobre, la società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico croato, ufficializzan ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Curva Juve