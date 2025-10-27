Esonero Tudor il totonomi per il successore come nuovo allenatore della Juventus | da Spalletti a Mancini da Palladino a Terzic

Il totonomi è già partito, e tra i nomi che girano se ne fanno diversi con un curriculum importante Dopo l'esonero di Igor Tudor, la dirigenza della Juventus si sta guardando attorno per capire chi possa essere il successore dell'allenatore croato, uscito sconfitto 1-0 dalla trasferta di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

esonero tudor il totonomi per il successore come nuovo allenatore della juventus da spalletti a mancini da palladino a terzic

© Ilgiornaleditalia.it - Esonero Tudor, il totonomi per il successore come nuovo allenatore della Juventus: da Spalletti a Mancini, da Palladino a Terzic

