Esonero Tudor il mister della Juve è ora in discussione La situazione

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor, ora la Juve mette in discussione il suo tecnico. La situazione attuale Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, in casa Juventus è arrivato il momento della riflessione. La squadra bianconera sta attraversando un periodo complesso e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore Igor Tudor è ufficialmente sotto esame. Le prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero tudor il mister della juve 232 ora in discussione la situazione

© Calcionews24.com - Esonero Tudor, il mister della Juve è ora in discussione. La situazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esonero tudor mister juveJuventus, Tudor a forte rischio esonero, ma non si dimette: da Palladino a Spalletti, le possibili alternative - La sconfitta contro la Lazio ha peggiorato una posizione sempre più in bilico. Riporta msn.com

esonero tudor mister juveTudor rischia l'esonero? Cosa può cambiare dopo Lazio-Juventus - Si apre ancora di più inevitabilmente il tema legato al futuro di Igor Tudor, che alla vigilia era stato molto 'tranquillo' sull'argomento. Lo riporta ilbianconero.com

esonero tudor mister juve?? Juve, Tudor rischia l'esonero? “Non mi frega del futuro. Dimissioni? NO” | OneFootball - 0 disputando una prova pessima, non risultando quasi mai pericolosa e al tempo stesso priva di identità. Da onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Mister Juve