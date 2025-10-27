Esonero Tudor il mister della Juve è ora in discussione La situazione
Esonero Tudor, ora la Juve mette in discussione il suo tecnico. La situazione attuale Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, in casa Juventus è arrivato il momento della riflessione. La squadra bianconera sta attraversando un periodo complesso e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore Igor Tudor è ufficialmente sotto esame. Le prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
"Non me ne frega niente": Tudor, futuro e paura esonero. "Passi indietro non ne faccio" - facebook.com Vai su Facebook
"Non me ne frega niente": $Tudor, futuro e paura esonero. "Passi indietro non ne faccio" - X Vai su X
Juventus, Tudor a forte rischio esonero, ma non si dimette: da Palladino a Spalletti, le possibili alternative - La sconfitta contro la Lazio ha peggiorato una posizione sempre più in bilico. Riporta msn.com
Tudor rischia l'esonero? Cosa può cambiare dopo Lazio-Juventus - Si apre ancora di più inevitabilmente il tema legato al futuro di Igor Tudor, che alla vigilia era stato molto 'tranquillo' sull'argomento. Lo riporta ilbianconero.com
?? Juve, Tudor rischia l'esonero? “Non mi frega del futuro. Dimissioni? NO” | OneFootball - 0 disputando una prova pessima, non risultando quasi mai pericolosa e al tempo stesso priva di identità. Da onefootball.com