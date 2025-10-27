Esonero Tudor Gazzetta | è caduta libera! Ore di profonda riflessione in casa Juve 3 nomi per il post ma nel club non sono tutti d’accordo

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor (Gazzetta): ore di profonda riflessione in casa Juve. 3 nomi per il post, ma nel club non sono tutti d’accordo. Le ultimissime. Quattro partite senza segnare e  tre sconfitte consecutive: la Juventus sprofonda in una crisi che impone una riflessione immediata sul futuro della panchina. L’assenza di una vittoria, quella “svolta” tanto agognata per raddrizzare la stagione, ha riacceso le discussioni ai vertici del club. Tornano così a circolare nomi pesanti per l’eventuale successione: quelli di  Luciano Spalletti  e  Roberto Mancini, affiancati dalla candidatura, economicamente più sostenibile, di  Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esonero tudor gazzetta 232 caduta libera ore di profonda riflessione in casa juve 3 nomi per il post ma nel club non sono tutti d8217accordo

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor (Gazzetta): è caduta libera! Ore di profonda riflessione in casa Juve. 3 nomi per il post, ma nel club non sono tutti d’accordo

Altre letture consigliate

esonero tudor gazzetta 232Esonero Tudor (Gazzetta), il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio: cosa filtra sul suo futuro - Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, ... Segnala juventusnews24.com

esonero tudor gazzetta 232Tudor “Non penso all’ipotesi esonero, la squadra &#232; motivata” - TORINO (ITALPRESS) – Igor Tudor non si cura delle critiche (“non le leggo”) e non teme di esser esonerato. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non &#232; Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore Sull’onda della clamorosa rimonta vincente sull’Inter – ... Come scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Gazzetta 232