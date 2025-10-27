Esonero Tudor Gazzetta | è caduta libera! Ore di profonda riflessione in casa Juve 3 nomi per il post ma nel club non sono tutti d’accordo
Esonero Tudor (Gazzetta): ore di profonda riflessione in casa Juve. 3 nomi per il post, ma nel club non sono tutti d’accordo. Le ultimissime. Quattro partite senza segnare e tre sconfitte consecutive: la Juventus sprofonda in una crisi che impone una riflessione immediata sul futuro della panchina. L’assenza di una vittoria, quella “svolta” tanto agognata per raddrizzare la stagione, ha riacceso le discussioni ai vertici del club. Tornano così a circolare nomi pesanti per l’eventuale successione: quelli di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, affiancati dalla candidatura, economicamente più sostenibile, di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
"Non me ne frega niente": Tudor, futuro e paura esonero. "Passi indietro non ne faccio" - facebook.com Vai su Facebook
"Non me ne frega niente": $Tudor, futuro e paura esonero. "Passi indietro non ne faccio" - X Vai su X
Esonero Tudor (Gazzetta), il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio: cosa filtra sul suo futuro - Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, ... Segnala juventusnews24.com
Tudor “Non penso all’ipotesi esonero, la squadra è motivata” - TORINO (ITALPRESS) – Igor Tudor non si cura delle critiche (“non le leggo”) e non teme di esser esonerato. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore Sull’onda della clamorosa rimonta vincente sull’Inter – ... Come scrive diregiovani.it