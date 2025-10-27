Esonero Tudor Gazzetta | è caduta libera! Ore di profonda riflessione in casa Juve 3 nomi per il post ma nel club non sono tutti d’accordo

Esonero Tudor (Gazzetta): ore di profonda riflessione in casa Juve. 3 nomi per il post, ma nel club non sono tutti d’accordo. Le ultimissime. Quattro partite senza segnare e tre sconfitte consecutive: la Juventus sprofonda in una crisi che impone una riflessione immediata sul futuro della panchina. L’assenza di una vittoria, quella “svolta” tanto agognata per raddrizzare la stagione, ha riacceso le discussioni ai vertici del club. Tornano così a circolare nomi pesanti per l’eventuale successione: quelli di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, affiancati dalla candidatura, economicamente più sostenibile, di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

