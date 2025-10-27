Esonero Tudor ecco chi sarà il nuovo allenatore della Juventus
Ma chi sarà dunque il nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor? Andiamo a scoprirlo da vicino, soffermandoci su alcuni aspetti di fondamentale importanza. I bianconeri sono alla ricerca della quadratura del cerchio dopo un periodo tragico a livello di risultati. Staremo a vedere cosa accadrà. (ANSA) tvplay.it È arrivato l’esonero di Igor Tudor dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, i bianconeri vengono da otto partite senza nessuna vittoria, con tre sconfitte di fila e ben quattro partite senza segnare nemmeno un gol. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Argomenti simili trattati di recente
Calcio, Juve, ufficiale l’esonero di Tudor: Brambilla in panchina - facebook.com Vai su Facebook
Tudor non sarà piu l'allenatore della @juventusfc: manca solo l'annuncio ufficiale dell'esonero @SkySport - X Vai su X
Esonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. msn.com scrive
FLASH | Esonero Tudor: è arriva la svolta definitiva! - Igor Tudor non sarà più l'allenatore della Juventus. Lo riporta fantamaster.it
Sarri 'esonera' Tudor, i destini incrociati dei due allenatori - La sconfitta della Juve contro la Lazio ha deciso l'addio del tecnico croato alla panchina bianconera ... Lo riporta msn.com