Esonero Tudor dalla ricerca di alibi alla confusione tattica | così è stata presa la decisione dalla Juve E sull’intervento decisivo di Elkann…

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor, dalla continua ricerca di alibi alla confusione tattica: tutti i dettagli sulla scelta del club. Una notte di riflessione, poi la decisione inevitabile. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus si è chiusa ufficialmente questa mattina, poche ore dopo l’ottava partita consecutiva senza vittorie. Il tecnico croato paga un avvio di stagione disastroso, culminato in una “confusione tattica e di ruoli sempre più evidente”. Ma dietro l’esonero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono solo i risultati, ma anche una serie di atteggiamenti che hanno fatto precipitare la sua posizione agli occhi della società: la continua ricerca di alibi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

