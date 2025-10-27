Esonero Tudor Allegri analizza in diretta la notizia | ecco cosa ha detto sull’ex allenatore della Juve E poi sugli errori arbitrali…
Esonero Tudor, Allegri parla così della scelta della Juve: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa. La notizia dell’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus ha scosso il mondo della Serie A, e i commenti degli addetti ai lavori non si sono fatti attendere. Tra questi, è arrivato anche il pensiero di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, che in conferenza stampa ha voluto mandare un messaggio di solidarietà al collega croato, appena sollevato dall’incarico dopo la crisi nera dei bianconeri. Il tecnico rossonero, che conosce bene le pressioni dell’ambiente juventino, ha espresso il suo rammarico per l’epilogo della vicenda, spendendo parole di stima per l’uomo, prima ancora che per l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
TUDOR VERSO L'ESONERO Decisione inequivocabile arrivata in questi istanti dal direttivo bianconero: manca soltanto l'annuncio ufficiale del club. I possibili sostituti - facebook.com Vai su Facebook
LIVE TJ - $Juve, $Tudor verso l'esonero. La società ha deciso, a breve l'ufficialità - X Vai su X
Esonero di Tudor, parla Allegri: 'Mi dispiace' - Il tecnico croato è stato esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio con l'ufficialità che è arrivata questa mattina. Scrive ilbianconero.com
Caos Tudor, esonero immediato Juve: “Stasera il comunicato ufficiale” - Dopo una partenza che era sembrava convincente, almeno per quanto riguarda i risultati con tre vittorie nelle prime tre partite, la Juventus ora attraversa il primo vero momento di difficoltà. Lo riporta calciomercato.it
Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore Sull’onda della clamorosa rimonta vincente sull’Inter – ... Si legge su diregiovani.it