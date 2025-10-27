Esonero Tudor, Allegri parla così della scelta della Juve: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa. La notizia dell’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus ha scosso il mondo della Serie A, e i commenti degli addetti ai lavori non si sono fatti attendere. Tra questi, è arrivato anche il pensiero di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, che in conferenza stampa ha voluto mandare un messaggio di solidarietà al collega croato, appena sollevato dall’incarico dopo la crisi nera dei bianconeri. Il tecnico rossonero, che conosce bene le pressioni dell’ambiente juventino, ha espresso il suo rammarico per l’epilogo della vicenda, spendendo parole di stima per l’uomo, prima ancora che per l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, Allegri analizza “in diretta” la notizia: ecco cosa ha detto sull’ex allenatore della Juve. E poi sugli errori arbitrali…