Esonero Pioli il tecnico della Fiorentina resta in bilico! Decisiva la sfida contro l’Inter Ecco chi sono i possibili candidati per sostituire l’ex Milan
Esonero Pioli, il tecnico della Fiorentina resta in bilico! Potrebbe arrivare l’addio in caso di ulteriori risultati negativi della squadra viola Il campionato della Fiorentina sembra essere già fortemente compromesso dopo un avvio deludente con solo 4 punti in 8 partite e nessuna vittoria all’attivo. La situazione è ulteriormente aggravata dalle difficoltà riscontrate ieri sera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Fiorentina, esonero Pioli: un ex Juve al suo posto - Nuova svolta per la panchina con la società che ha già avuto dei contatti interlocutori con l'ex Juventus.
Fiorentina, Pioli a rischio esonero: cosa succede se perde con l'Inter - La squadra di Cristian Chivu, ferita dopo la sconfitta contro il Napoli, scenderà in campo a ...
Fiorentina, Pioli a rischio esonero: ecco i possibili sostituti - La Fiorentina valuta l'esonero di Stefano Pioli dopo un avvio di stagione disastroso: spuntano i nomi di De Rossi e Thiago Motta.