Esercito israeliano accusa l’Onu | abbattuto nostro drone

Un drone israeliano ha sganciato una granata su una pattuglia della missione Unifil delle Nazioni Unite nei pressi dell'insediamento di Kfar. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Esercito israeliano accusa l’Onu: abbattuto nostro drone

Contenuti che potrebbero interessarti

Sabato 25 ottobre l’esercito israeliano ha bombardato un’auto civile nel campo profughi di Al Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale con un attacco aereo, nonostante il cessate il fuoco. Una persona è stata uccisa, molte sono rimaste ferite. L’esercito ha affer - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano: esplosioni e fumo tra i palazzi - X Vai su X

L'esercito israeliano intercetta la nuova Flotilla diretta a Gaza: barche abbordate e arresti - La Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza, è stata intercettata e abbordata dall'esercito israeliano, pochi giorni dopo che la detenzione di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla La nuova ... Segnala it.euronews.com

Netanyahu: «L’esercito israeliano rimarrà a Gaza fino al disarmo di Hamas» - L’Idf ha annunciato di aver completato il ritiro nella Striscia nelle modalità previste dal piano Trump: manterrà il controllo di circa il 53 per cento del territorio palestinese. Da lettera43.it