Escluso candidato della lista a trazione Lega ammesse Forza Italia e ' Avanti Popolari'
L'ufficio centrale circoscrizionale di Foggia ha ammesso le liste di Forza Italia e ‘Avanti Popolari per Decaro, ma ha deciso per l’esclusione del candidato della lista a trazione Lega, espressione del Nuovo Psi, Antonio Tancredi detto Tonino Caruso, rispetto alla cui candidatura, lo ricordiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
