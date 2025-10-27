Escluso candidato della lista a trazione Lega ammesse Forza Italia e ' Avanti Popolari'

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio centrale circoscrizionale di Foggia ha ammesso le liste di Forza Italia e ‘Avanti Popolari per Decaro, ma ha deciso per l’esclusione del candidato della lista a trazione Lega, espressione del Nuovo Psi, Antonio Tancredi detto Tonino Caruso, rispetto alla cui candidatura, lo ricordiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

