Allerta alimentare in Italia: un lotto di cozze fresche è stato ritirato dal commercio a causa di un rischio microbiologico per i consumatori. L’avviso è stato diffuso dal Ministero della Salute attraverso il portale ufficiale dedicato ai richiami di prodotti alimentari, dopo la conferma della presenza combinata di Salmonella ed Escherichia coli nei mitili analizzati. Il prodotto coinvolto è un lotto di mitili (Mytilus galloprovincialis), comunemente conosciuti come cozze fresche, venduti in retine da 5 chilogrammi con il marchio “L’Acquachiara”. Le cozze provengono da allevamenti in Spagna e sono state confezionate in Italia dall’azienda L’Acquachiara Srl, con sede a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Escherichia coli e salmonella”. Allarme nei supermercati italiani: scatta il ritiro, l’allerta del ministero