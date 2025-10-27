Esce di strada con l' auto e finisce in ospedale | guidava ubriaco

Era alla guida della sua auto quando è uscito fuori strada, nella zona di Tor Tre Ponti, alla periferia di Latina. Un incidente autonomo di cui si è reso responsabile un 43enne del capoluogo, che ha perso improvvisamente il controllo della vettura. I carabinieri, allertati da una segnalazione al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

