Esame della patente con l' aiuto da casa | scoperto in aula con una microtelecamera e auricolare

ANCONA – Si era recato a sostenere l’esame teorico per la patente di guida munito di apparecchiature elettroniche per ricevere.l’aiuto da casa nei quiz, ma la polizia stradale in collaborazione con la Motorizzazione Civile di Ancona, lo ha smascherato.Su sollecitazione della Motorizzazione, gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salvini annuncia una riforma dell'esame di guida per renderlo più moderno e semplice, coinvolgendo tutte le categorie di conducenti. https://auto.everyeye.it/notizie/patente-esame-arrivo-breve-annuncio-matteo-salvini-836728.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook

Salvini: 'Entro la fine del mandato un nuovo esame per la patente. Più moderno, giusto e semplice, non una ruota della fortuna'. $ANSA - X Vai su X

Auricolari e cellulare (con aiutino da casa) per superare l'esame della patente: denunciato 28enne a Macerata - Ha provato a fare il furbo all'esame della patente, usando cellulare e auricolari wireless, ma è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato dai Carabinieri. Da corriereadriatico.it

All’esame della patente con “l’aiutino”: scoperti e denunciati. Incastrati dallo strano atteggiamento durante il test - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà, per aver violato l'articolo ... Lo riporta ilgiorno.it

Svolge l’esame della patente con l’auricolare, viene scoperto e lo ingoia: 37enne denunciato - Un uomo di 37 anni si è presentato all’esame teorico della patente con un auricolare per farsi suggerire le risposte corrette e, quando è stato scoperto da un’addetta alla sicurezza, lo ha ingoiato. Lo riporta fanpage.it