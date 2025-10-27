Errori negli screening per il cancro al seno manifestazioni di protesta in Andalusia

Migliaia di persone, in grande maggioranza donne, hanno partecipato il 26 ottobre a una manifestazione a Siviglia per denunciare la gestione da parte delle autorità regionali di uno scandalo legato allo screening per il cancro al seno. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Errori negli screening per il cancro al seno, manifestazioni di protesta in Andalusia

