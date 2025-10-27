Ero ubriaco al volante | Anthony Hopkins svela quando ha capito di essere alcolista e come si è salvato

Anthony Hopkins ha rivelato il momento esatto in cui ha compreso di essere alcolista, il 29 dicembre del 1975, un istante che gli ha cambiato la vita e lo ha salvato da una tragedia, mentre stava guidando. L’attore premio Oscar, noto per il suo ruolo di Hannibal Lecter in Il silenzio degli innocenti, ha condiviso questa confessione durante un’intervista al podcast The Interview del New York Times, in occasione della pubblicazione della sua autobiografia We Did OK, Kid, in uscita il 4 novembre. La rivelazione a The Interview è agghiacciante. Hopkins ha raccontato di essersi ritrovato alla guida della sua auto in California in stato di blackout alcolico, completamente inconsapevole di dove stesse andando. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Ero ubriaco al volante”: Anthony Hopkins svela quando ha capito di essere alcolista (e come si è salvato)

