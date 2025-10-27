L'attrice, in una nuova intervista, ha ricordato la sua reazione ai "buuu" ricevuti durante la sua partecipazione a un panel dell'evento di San Diego dedicato alla celebre serie fantascientifica A distanza di oltre 20 anni, Katee Sackhoff ha ricordato l'accoglienza tutt'altro che calorosa che ha ricevuto durante la prima stagione di Battlestar Galactica. L'attrice ha recentemente raccontato di quando fu fischiata dal pubblico del San Diego Comic-Con quando fece la sua prima apparizione alla convention dei fan con il reboot della serie di Sci Fi Channel nel 2003. "Eravamo nella Sala H e sono stata fischiata", ha dichiarato nel corso dell'intervista rilasciata nel programma The Joe Rogan Experience. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Ero sconvolta": Katee Sackhoff ricorda l'odio dei fan di Battlestar Galactica al Comic-Con