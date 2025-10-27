Eri un raggio di luce | il dramma di Sara stroncata dalla malattia a soli 29 anni

Strappata alla vita e alle braccia dei suoi genitori da una malattia che se l’è portata via troppo presto, Sara Morandini aveva solo 29 anni. La terribile diagnosi era arrivata quando era poco più che una ragazzina: “Ha lottato anni contro un male che non l’ha mai lasciata. Un esempio per tanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it