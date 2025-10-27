Eredità in vita e donazioni le nuove regole fiscali | come funzionano e quanto si risparmia
La riforma in materia di donazioni e successioni ha portato a un aumento negli atti di trasferimenti patrimoniali rispetto al passato: la modifica delle norme consente di godere di un risparmio di 6 mila euro a persona nel caso di fratelli e sorelle. Ma è ancora più alta per coniuge e figlio. Le norme per gli under 26. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Scopri altri approfondimenti
INAUGURATA A GORIZIA LA MOSTRA "L'EREDITA' DELLA VITA", PRIMO ATTO DEL FESTIVAL INTERRELIGIOSO Resterà aperta fino a domenica 2 novembre la mostra “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro“, allestita nella Sala Tullio Cr - facebook.com Vai su Facebook
L’eredità della vita: inaugurata la mostra a #Gorizia. “Il clima è una scelta: salviamo il futuro”, primo atto del Festival Interreligioso #fvg @patrifrenci - X Vai su X