Eredità Agnelli Gianluca Ferrero verso il patteggiamento | così il presidente della Juve può chiudere il caso con 73mila euro

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in dirittura di arrivo gli accordi sui patteggiamenti nel caso dell’eredità della famiglia Agnelli. È stata formalizzata oggi in tribunale, a Torino, la richiesta di accordo per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia e presidente della Juventus. Accusato di reati fiscali e falso, dovrebbe pagare una sanzione pecuniaria di 73mila euro. La decisione definitiva del gip è attesa tra circa un mese, il 28 novembre. L’accusa contro Ferrero. Per Ferrero e per la procura, l’epilogo consono per il procedimento a carico di Ferrero è una sanzione – pur pesante – senza alcuna pena accessoria. Il caso in questione, per cui il presidente della Juventus è indagato, riguarda la presunta evasione fiscale da lui orchestrata riguardo alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. 🔗 Leggi su Open.online

