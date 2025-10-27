Erdogan punta all’intesa con Merz L’annuncio dopo l’incontro con Starmer | Firmati gli accordi per ottenere gli Eurofighter
Il premier britannico Keir Starmer e il presidente Recep Tayyip Erdogan hanno siglato ad Ankara l'accordo sull'acquisto da parte della Turchia di almeno 20 jet Eurofighter per 8 miliardi di sterline. Ankara sta modernizzando la flotta dell'aeronautica puntando sui modelli da combattimento di fabbricazione europea, prodotti all'interno del consorzio formato da Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. «Riguardo all'acquisizione di caccia Eurofighter Typhoon abbiamo firmato gli accordi necessari », ha dichiarato il presidente turco durante una conferenza congiunta con il premier britannico ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt.
Erdogan punta all'intesa con Merz. L'annuncio dopo l'incontro con Starmer: «Firmati gli accordi per ottenere gli Eurofighter» - Le mosse del numero uno di Ankara: l'obiettivo sono 20 modelli che potranno diventare operativi in tempi brevi grazie alla Royal Air Force ...