Erboristeria a Roma chiude per Halloween | Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati
"Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati". L'erborista Antonella Favaro spiega il perché del curioso cartello sulla sua vetrina a Fanpage.it: "Ho subito danni mentre facevano dolcetto e scherzetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Erboristeria a Roma chiude per Halloween: “Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati” - "Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati" ... Lo riporta fanpage.it
Roma, l'erboristeria che ad Halloween chiude per disperazione: «Impossibile gestire le scorribande dei vostri piccoli» - La scelta di un'erboristeria dell'Appio Latino che il 31 ottobre resterà chiusa. Si legge su msn.com