Erboristeria a Roma chiude per Halloween | Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati". L'erborista Antonella Favaro spiega il perché del curioso cartello sulla sua vetrina a Fanpage.it: "Ho subito danni mentre facevano dolcetto e scherzetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

erboristeria roma chiude halloweenErboristeria a Roma chiude per Halloween: “Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati” - "Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati" ... Lo riporta fanpage.it

erboristeria roma chiude halloweenRoma, l'erboristeria che ad Halloween chiude per disperazione: «Impossibile gestire le scorribande dei vostri piccoli» - La scelta di un'erboristeria dell'Appio Latino che il 31 ottobre resterà chiusa. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Erboristeria Roma Chiude Halloween