Erbacce su strade e marciapiedi di Viterbo 53mila euro per la pulizia

Viterbotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appalto ponte per il servizio di “taglio e diserbo delle erbe infestanti che crescono lungo marciapiedi, strade e aree verdi perimetrali all’interno del centro abitato e delle frazioni” di Viterbo. L’incarico di palazzo dei Priori fino al 31 gennaio 2026 in attesa dell'accordo quadro biennale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

