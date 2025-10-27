Erano in Italia solo da un' ora gli ibis eremita uccisi a fucilate a Dubino

Sondriotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sui due esemplari di ibis eremita uccisi a Dubino una decina di giorni fa da un bracconiere che è stato ora denunciato proprio per l'abbattimento dei due volatili, per furto venatorio e detenzione abusiva d’arma.A svelarli è Waldrappteam Conservation and Research, in base. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

erano italia ibis eremitaAbbattuti due ibis eremita, denunciato cacciatore nel Lecchese. Erano parte del progetto Life di reintroduzione - Le indagini dei carabinieri forestali sono state indirizzate dalle rotte dei due volatili, tracciate dai sistemi di rilevazione gps. Lo riporta corriere.it

erano italia ibis eremitaUccide due Ibis eremita via d’estinzione, bracconiere denunciato in Valtellina: la perdita per la biodiversità è enorme - A Dubino un bracconiere è stato denunciato per aver ucciso due Ibis eremita, specie in via d’estinzione: scoperto grazie ai tracciati Gps. Da greenme.it

erano italia ibis eremitaUccisi da un cacciatore due esemplari di Ibis eremita, la scoperta grazie ai trasmettitori satellitari (che avevano smesso di funzionare) - Tutto ha avuto inizio da una segnalazione, quella dei referenti del progetto LIFE 2 ... Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Erano Italia Ibis Eremita