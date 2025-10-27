Era lì l’hanno vista tutti Paura a scuola sorpresa nei bagni durante le lezioni Genitori sotto shock
Era un giorno apparentemente come tanti altri tra le aule e i corridoi pieni di voci e risate infantili. La routine scolastica, scandita dal suono delle campanelle, procedeva tranquilla, cullando il senso di sicurezza tipico di un luogo dedicato all'educazione e alla crescita dei più piccoli. Ma in mattinata, questa quiete è stata bruscamente interrotta. Un'ombra inattesa, una presenza fuori posto, si è materializzata all'interno della struttura, violando la sacralità e l'integrità di quello spazio protetto. Non era un genitore, né un membro del personale. Era un'estranea. La scoperta è avvenuta nelle stanze più private dell'edificio, suscitando un'immediata ondata di allarme tra gli adulti.
