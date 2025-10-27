Eolo ecco l’offerta FWA 5G ad 1 Gbps | 34.90 euro al mese e niente soglie Già attiva in 300 comuni
Come anticipato la scorsa settimana è attiva da oggi la nuova offerta wireless di Eolo: grazie alla tecnologia 5G mmWave raggiunge 1 Gbps in download, come la vera fibra. Già attiva in 300 comuni italiani.. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IN AUTUNNO CADONO LE FOGLIE E ANCHE I PREZZI! PROVA EOLO INTERNET ULTRAVELOCE PER DUE MESI. L'offerta EOLO Casa a partire da 19,90€ al mese con velocità fino a 100 Mbps e Router Wi-Fi incluso. Con soli 5€ in più al mese hai chiama - facebook.com Vai su Facebook
EOLO attiva la rete FWA 5G fino a 1 Gbps: copertura estesa a 300 comuni italiani - Grazie a tecnologie millimetriche e al supporto di partner come Nokia, ZTE e Qualcomm, il servizio mira a ri ... Segnala hwupgrade.it
Internet ultraveloce nei piccoli comuni italiani con EOLO - EOLO porta internet FWA 5G fino a 1 Gbps in oltre 300 piccoli comuni italiani per ridurre il divario digitale che ancora sussiste in Italia. Scrive msn.com
EOLO lancia la fibra FWA 5G: internet fino a 1Gbps anche nei piccoli paesi - EOLO lancia la rete FWA 5G Ultraveloce fino a 1 Gbps in oltre 300 comuni, puntando a ridurre il divario digitale in Italia. Secondo tech.everyeye.it