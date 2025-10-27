Eolo ecco l’offerta FWA 5G ad 1 Gbps | 34.90 euro al mese e niente soglie Già attiva in 300 comuni

Dday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come anticipato la scorsa settimana è attiva da oggi la nuova offerta wireless di Eolo: grazie alla tecnologia 5G mmWave raggiunge 1 Gbps in download, come la vera fibra. Già attiva in 300 comuni italiani.. 🔗 Leggi su Dday.it

