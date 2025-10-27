Enzo Gragnaniello Cristina Donadio e Solis String Quartet in ' Anime in tempesta In viaggio con i poeti' al Trianon Viviani

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre alle 21, al Teatro Trianon Viviani, Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio e il Solis string quartet presentano Anime in tempesta. In viaggio con i poeti, un racconto - concerto in cui rendono omaggio ai cantautori di ogni paese, tra cui Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Solis String Quartet con Gragnaniello e Donadio a Napoli - Enzo Gragnaniello, il Solis String Quartet e l'attrice Cristina Donadio sono i protagonisti di "Anime in tempesta - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Enzo Gragnaniello Cristina Donadio