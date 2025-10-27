Enzo Ferrari torna sulla strada | dov’è il murales di TVBoy a Modena

Modena, 27 ottobre 2025 — C’è un nuovo sguardo che accoglie chi parte e chi arriva alla stazione degli autobus di Modena: quello di Enzo Ferrari, ritratto alla guida della sua auto con lo sguardo fisso sull’orizzonte. È il terzo murale realizzato da TVBoy, artista tra i più noti della scena europea della street art, che ha scelto la città emiliana per raccontare un trittico di sogni e radici. Dopo Vasco Rossi e Luciano Pavarotti, il cerchio si chiude con il ‘ Drake ’, simbolo universale del coraggio e dell’innovazione. Dov’è il murale su Enzo Ferrari. L’opera campeggia su una delle pareti esterne dell’autostazione, nel punto in cui Modena diventa crocevia di partenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enzo Ferrari torna sulla strada: dov’è il murales di TVBoy a Modena

