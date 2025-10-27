Enrico Mattei 63 anni fa la morte tragica e misteriosa Meloni | visionario che ha dato lustro alla nazione
Il 27 ottobre 1962 precipita e muore l’aereo di Enrico Mattei, in circostanza mai chiarite. “Muore l’italiano più noto al mondo “; titolano così i giornali italiani l’indomani. «Ci separano 63 anni dalla tragica scomparsa di Enrico Mattei. Un visionario, un manager e un grande italiano che ha saputo dare lustro all’Italia, contribuendo alla crescita economica e industriale della Nazione. La sua lungimiranza sul tema della politica energetica, e nella realizzazione di una cooperazione con altri Stati, ci ricorda le potenzialità che la nostra Nazione possiede per costruire ponti e generare prosperità per i popoli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
