Enrico Mattei 63 anni fa la morte del fondatore dell' Eni | incidente o attentato? Il mistero mai risolto dell' uomo che osò sfidare le Sette Sorelle del petrolio

Leggo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono». Basterebbe questa frase di Enrico Mattei a descrivere la sua vita e l'uomo che fu. Il 27 ottobre. 🔗 Leggi su Leggo.it

Spoltore ricorda il Fondatore di ENI Enrico Mattei, nel giorno dell’anniversario della sua morte - Spoltore (PE) – Sono trascorsi 63 anni dal 27 ottobre 1962, giorno in cui Enrico Mattei perse la vita nell’incidente aereo di Bascapè, un evento che ancora oggi rappresenta una delle ferite più ... Scrive wallnews24.it

enrico mattei 63 anniEnrico Mattei e la Generazione Z - Una singolare “lezione/ evento” presso l’Università di Macerata ha messo a confronto gli studenti con il Presidente dell’Eni scomparso il 27 ottobre 1962. Come scrive youtvrs.it

