«L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono». Basterebbe questa frase di Enrico Mattei a descrivere la sua vita e l'uomo che fu. Il 27 ottobre. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Enrico Mattei, 63 anni fa la morte del fondatore dell'Eni: incidente o attentato? Il mistero mai risolto dell'uomo che osò sfidare le Sette Sorelle del petrolio