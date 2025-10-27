Enrico Ditto il passo di lato che parla di politica e coscienza

L’imprenditore napoletano rinuncia alla corsa alle Regionali Campania: “Non è questa la politica che immaginavo. Servono idee, non conti elettorali.” Enrico Ditto ha scelto il silenzio delle scelte difficili. In un tempo in cui la politica corre più veloce dei contenuti, l’imprenditore napoletano ha deciso di “fare un passo di lato”. Una frase semplice, ma dal peso simbolico enorme, che racconta più di mille slogan elettorali. Dopo settimane di riflessione e incontri, Ditto ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle Regionali Campania, denunciando con lucidità il distacco crescente tra la politica e i temi reali dei cittadini: formazione, occupazione, turismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Enrico Ditto, il passo di lato che parla di politica e coscienza

Mense scolastiche a Napoli, Enrico Ditto: "Se la risposta dell'amministrazione è lenta, è chiaro che si genera allarmismo"

Regionali Campania, il passo "di lato" di Enrico Ditto: "Non mi candido, non è questa la politica che immaginavo" - In questi mesi di campagna elettorale ho visto solo sgomitare per poltrone e io non lo farò mai"