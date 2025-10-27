Enrico Dindo inaugura la nuova stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre

Veneziatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il concerto del maestro Enrico Dindo, insieme a tre suoi straordinari allievi del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, a inaugurare martedì 28 ottobre alle 19.30 al Teatro Toniolo la quarantesima stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre.Enrico Dindo, classe 1965, è uno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

enrico dindo inaugura nuovaAmici della musica: Enrico Dindo apre il cartellone al Toniolo - Al via, martedì 28 ottobre, la nuova stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre con un concerto d’eccezione che celebra quattro decenni di attività musicale nella terraferma ... Segnala veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Enrico Dindo Inaugura Nuova