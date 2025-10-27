Enoturismo in Campania | a Portici convegno dedicato alle esperienze delle cantine del territorio
Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17, nella “Sala Cinese” della Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito della manifestazione “Eruzioni del Gusto”, si è tenuto l’incontro dal titolo “Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing” promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Il convegno, moderato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Tra show cooking e degustazioni, ha preso il via la VII edizione di Eruzioni del Gusto nella Reggia di Portici, evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e d - facebook.com Vai su Facebook
La Regione Campania in campo a Portici per l'enoturismo - Sabato, 25 ottobre, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, nuovo convegno sull'Enoturiamo in Campania ... Riporta napolitoday.it
Enoturismo in Campania, a Portici le esperienze delle cantine del territorio - Sabato 25 ottobre, alle ore 17, nella “Sala Cinese” della Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico ... Si legge su pupia.tv
Enoturismo in Campania, incontro il 25 ottobre alla Reggia di Portici - Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con il ciclo di incontri ... Come scrive pupia.tv