Ennio Morricone | il Maestro raccontato dal suo biografo tra musica immagini e parole al Teatro di Fiesole

L’arte sopraffina di Ennio Morricone raccontata dal biografo e assistente del Maestro. “Ennio Morricone, Inseguendo quel suono” è lo spettacolo–concerto che Alessandro De Rosa porta sabato primo novembre al Teatro di Fiesole, primo appuntamento del festival Autunno Fiesolano. I biglietti (posti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Italian TV Awards 2025 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - facebook.com Vai su Facebook

? All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è in corso, fino al 26 ottobre, la ventesima edizione della #FestadelCinema. Dettagli del programma sul sito ufficiale della Festa del Cinema https://ow.ly/oJut50X02Mo - X Vai su X

“Inseguendo quel suono” Alessandro De Rosa racconta Ennio Morricone al Teatro di Fiesole - Sabato 1° novembre il grande compositore sarà raccontato tra musica, immagini e parole dal suo biografo ufficiale ... Come scrive intoscana.it

"We all love Ennio Morricone" arriva a Perugia, tra parole e musica, per un racconto autentico del Maestro prima di partire in tour in alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo. - (UNWEB) PERUGIA – Ad un anno dal suo debutto anche in varie località dell'Umbria, lo spettacolo "We all love Ennio Morricone" torna in regione con un evento al Teatro del Pavone, il più antico tra i m ... Si legge su umbrianotizieweb.it

Un leggendario produttore di film è venuto in Italia, ha raccontato un aneddoto su Morricone: "Era devastato" - Lord David Puttnam, che ha prodotto Mission, era ospite alla Festa del Cinema di Roma insieme a Umberto Pasolini. Scrive esquire.com