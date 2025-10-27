Energie Cottbus-RB Lipsia martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Sedicesimi di finale di DFB Pokal e in questa prima giornata di gare il RB Lipsia di Werner è impegnato sul campo dell’Energie Cottbus, squadra di 3.Liga. I Lausitzer sono una delle squadre di culto del panorama calcistico tedesco, protagonisti di una serie di annate in Bundesliga con una squadra composta interamente da giocatori non tedeschi. Dal 2009 il club è precipitato fino alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
