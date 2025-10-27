Enel e Mars c’è la firma a tre contratti Ppa per 851 megaWatt

COMPRARE ENERGIA A PREZZO fisso per tutelarsi dalle oscillazioni di mercato e garantirsi costi certi di approvvigionamento. Enel ci crede e negli Stati Uniti il meccanismo funziona (mentre in Italia deve ancora decollare) tanto che Enel North America e Mars Incorporated, la principale azienda nei settori della cura degli animali domestici, snack e alimentare, hanno finalizzato una grande operazione di acquisto pluriennale di energia (Power purchase agreement, Ppa) che coinvolge l’intera produzione di tre impianti solari di Enel in Texas. I tre accordi siglati rappresentano la più grande transazione Ppa aziendale di Enel a livello mondiale, poiché coinvolgono un totale di 851 MW di potenza installata per una produzione stimata di 1,8 Terawattora l’anno, equivalenti all’elettricità necessaria per alimentare 150. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

