Empoli-Sampdoria martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Azzurri favoriti contro i blucerchiati
Decimo turno di Serie B e l’Empoli di Dionisi è pronto a testare le velleità della Sampdoria di Gregucci. I toscani vengono dalla sconfitta sul campo della capolista Modena, rimontati e superati nella ripresa da una squadra in stato di grazia in quella che è la prima sconfitta del tecnico ex Palermo. La squadra deve ancora assestarsi e potrebbe servire tempo per tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della sfida di questa sera al #CarloCastellani #ComputerGrossArena tra #Empoli e #Sampdoria, gli azzurri di mister Dionisi scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Silvano Bini, storico dirigente azzurro scomparso nella giorn - facebook.com Vai su Facebook
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliSampdoria, in programma domani alle 20.30 ? - X Vai su X
Sampdoria, a Empoli con Coda e Cuni - Foti conferma Abildgaard in difesa e rilancia dal primo minuto Hdazikadunic, Benedetti e Ioannou. Segnala ilsecoloxix.it
Diretta Empoli Sampdoria/ Streaming video tv: scontro tra squadre in difficoltà (Serie B, 28 ottobre 2025) - Serie B, Diretta Empoli Sampdoria, streaming video tv: al Castellani arrivano i liguri per una gara utile per risorgere dalle ceneri (28 ottobre 2025) ... ilsussidiario.net scrive
Sampdoria all'esame Empoli: possibile tandem Coda-Cuni - Il secondo esame per Salvatore Foti sulla panchina della Sampdoria - primocanale.it scrive