Empoli-Sampdoria martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Azzurri favoriti contro i blucerchiati
Decimo turno di Serie B e l’Empoli di Dionisi è pronto a testare le velleità della Sampdoria di Gregucci. I toscani vengono dalla sconfitta sul campo della capolista Modena, rimontati e superati nella ripresa da una squadra in stato di grazia in quella che è la prima sconfitta del tecnico ex Palermo. La squadra deve ancora assestarsi e potrebbe servire tempo per tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di $EmpoliSampdoria, in programma domani alle 20.30 ? - X Vai su X
? IL PRECEDENTE La Sampdoria, dopo il pareggio contro il Frosinone, necessità di una vittoria. ? La prossima trasferta, però, è di quelle ostiche: ad Empoli, contro una squadra appena retrocessa dalla Serie A ed in difficoltà anche in B. Ma com'è fin - facebook.com Vai su Facebook
