Decimo turno di Serie B e l’Empoli di Dionisi è pronto a testare le velleità della Sampdoria di Gregucci. I toscani vengono dalla sconfitta sul campo della capolista Modena, rimontati e superati nella ripresa da una squadra in stato di grazia in quella che è la prima sconfitta del tecnico ex Palermo. La squadra deve ancora assestarsi e potrebbe servire tempo per tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Sampdoria (martedì 28 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Azzurri favoriti contro i blucerchiati