Empoli-Sampdoria allo stadio ‘Carlo Castellani’ | come cambia la viabilità

Empoli, 27 ottobre 2025 – Martedì 28 ottobre 2025, alle 20.30, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la decima partita del campionato di Serie B tra Empoli e Sampdoria. Di seguito gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità è prevista dalle 17 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnellaviale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli-Sampdoria allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità

