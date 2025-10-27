Empoli calcio in lutto | è morto Silvano Bini dirigente simbolo degli azzurri Riportò in A anche il Livorno

EMPOLI – Il calcio empolese piange Silvano Bini, morto oggi, 27 ottobre 2025, a 96 anni. Dirigente sportivo, Bini ha dedicato quasi tutta la sua vita nel calcio, circa cinquant’anni, all’Empoli, società nella quale ha ricoperto tantissimi ruoli. Nato nel 1929, Bini mosse i suoi primi passi nell’Empoli nel 1947, quando aveva appena 18 anni. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Empoli calcio in lutto: è morto Silvano Bini, dirigente simbolo degli azzurri. Riportò in A anche il Livorno

