Emigrazione i siciliani all' estero contro il Decreto legge esitato dalla commissione dell' Ars
La diaspora siciliana nel mondo dice basta alle logiche assistenzialistiche, sostenendo la denuncia di Vincenzo Arcobelli, presidente emerito e cofondatore della Confederazione Siciliani Nord America (Csna), nonché componente del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Cgie), contro lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La più grande tragedia della nostra città è l'emigrazione dei giovani verso il nord o verso altri paesi europei. La novità recente è che i giovani vanno via non solo per cercare un lavoro ma anche per studiare. A quanto pare uno studio ha dimostrato che la scelt - facebook.com Vai su Facebook
