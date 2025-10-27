Emergenza sismica verifiche a tappeto | situazione sotto controllo
Tempo di lettura: 2 minuti I Vigili del Fuoco di Avellino, a causa delle scosse sismiche registrate negli ultimi giorni in diversi comuni della provincia, sono impegnati in una serie di verifiche tecniche e attività di monitoraggio del territorio. Le scosse, con magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0, sono state avvertite distintamente dalla popolazione ma non hanno provocato danni rilevanti alle strutture né situazioni di pericolo per i cittadini. Nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, si sono svolte riunioni tecniche presso la Prefettura di Avellino per analizzare l’evoluzione della situazione e pianificare le modalità operative degli interventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
