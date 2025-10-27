Emergenza sicurezza in via Paglia a Bergamo il restyling non basta ai comitati | Bel progetto vedremo gli effetti
Bergamo, 26 ottobre 2025 – I residenti si dicono attendisti: “Il progetto appare bello sulla carta, ma vedremo nella pratica se avrà effetti concreti sulla sicurezza”. Mentre l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni è certo che arriverà una svolta. L’Amministrazione comunale ha presentato il progetto di riqualificazione di via Paglia, dall’incrocio con via Bonomelli a largo Medaglie d’Oro, un intervento particolarmente atteso da cittadini e commercianti che da tempo lamentano degrado e scarsa sicurezza nella strada che, a due passi dal centro, è stata dichiarata “Zona rossa“ dalla Prefettura, l’area a vigilanza rafforzata dove vige il divieto di stazionare ai soggetti che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
